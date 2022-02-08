اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الشهر العقارى: أقل عقوبة لمن يقدم مستندات مزورة حبس عام وغرامة 50 ألف جنيه

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:55 م
الشهر العقارى: أقل عقوبة لمن يقدم مستندات مزورة حبس عام وغرامة 50 ألف جنيه جمال ياقوت
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إن مجلس النواب وافق مبدئياً على تعديل قانون الشهر العقارى، موضحاً أنه القانون 114 لسنة 46 تم تعديله ليكون دور المصلحة لتسديد العقارات فقط، بالإضافة إلى وضع عقوبة مشددة حال تقديم مستندات مزورة.
 
وأضاف "ياقوت"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أي شخص سيتقدم بمستندات مزورة سيتعرض للحبس مدة حد أدنى سنة وغرافة 50 ألف جنيه، وتابع:" أي حد يفكر 100 مرة في صحة الأوراق التي سيتقدم بها إلى الشهر العقارى.
 
وكشف "ياقوت"، عن أن وزير العدل يولى أهمية قصوى بقوانين الشهر العقارى والخدمات التي يقدمها، ويدرس الآن التملك في المجتمعات العمرانية الجديدة، وتابع: "وزير العدل يضع أمامه خطة أسمها زيرو دفتر بنهاية عام 2022، وبنهاية العام الجارى ستكون أغلب مراكز الشهر العقارى ستكون مميكنة".
 

الشهر العقارى

اخبار مصر

جمال ياقوت

العقارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة