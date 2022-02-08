السجن 15 سنة لـ3 أشقاء بالفيوم والسجن 5 سنوات لـ2 آخرين وبراءة 7 فى مقتل مواطن

الفيوم رباب الجالي

عاقبت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، وعضوية المستشارين علاء محمد عبد الوهاب، نائب، والمستشار أحمد ممدوح مرسي نائب الرئيس، والمستشار وسيم ماهر اسكندر، ووكيل النيابة طارق سيد أحمد ، وأمانة سر حازم السيسي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي 3 أشقاء من قرية بني صالح، بمركز الفيوم، بالسجن 15 سنة مع الشغل، وبالسجن 5 سنوات على متهمين آخرين، وبراءة 7 آخرين، في واقعة قتل المجني عليه (شعبان السيد زعزوع رمضان)، للخلاف على مسقى مائي.



تعود وقائع الدعوى، رقم 18966 لسنة 2021م جنايات مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 1806 لسنة 2021م كلي الفيوم، إلى 21 يوليو 2021م، بمركز الفيوم، عندما أقدم المتهمون (قرني محمد.إ-56 سنة)، فلاح، وشقيقيه (شعبان-47 سنة)، فلاح، و(السيد محمد-42 سنة)، بمعاونة المتهمين من الرابع وحتى العاشر، على عقد العزم على التخلص من المجني عليه، وقتله انتقاما منه، للخلاف على مسقى مائي، فحملوا العصي والشوم، وسكين، وتربصوا به، وعندما وصل إلى منطقة بعيدة عن أعين المارة، في الموعد الجديد لري الأراضي الزراعية، أجهزوا عليه، وضربوه، وقيد المتهمين الثاني والثالث، يداه، واستل المتهم الأول سكينا، وطعنوه، مما أحدث إصاباته التي أودت بحياته، بتواجد باقي المتهمين في مسرح الجريمة.



كما شرعا المتهمان الحادي عشر (فتحي السيد.ز-60 سنة)، من زاوية الكرادسة، وابن شقيقه، الثاني عشر، (حمادة.ش.ا-30 سنة) من نفس القرية، في قتل المجني عليهما المتهم الأول (قرني محمد.إ)، والمتهم الخامس (إسماعيل قرني.م)، بدافع الانتقام، لخلاف بينهم على مسقى مائي، بأن تربصا بهما، وأنهالا عليهما بالضرب بالعصي الشوم، بقصد إزهاق أرواحهما، إلا أنهما تمكنا من الإفلات منهما، وتم علاجهما.



وبحسب تحريات المباحث، فإن الأهالي، أبلغوا مركز شرطة الفيوم، بنشوب مشاجرة بين الطرفين، وتم ضبط المتهمين الأول والثاني، ومن الرابع إلى السادس والعاشر، وأقروا بأن المشاجرة بسبب مسقى مائي، وضبط السكين المستخدم في قتل المجني عليه، وأفادت التحريات، بأن نشوب مشادة كلامية في وقت سابق، بين المتهمين، طرفي الواقعة، بسبب مياه ري الأراضي الزراعية الخاصة بهم، وعلى إثرها تطورت إلى مشاجرة بالعصي الشوم والسكاكين.



أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وأقر المتهم الأول، بتعدي المتهم الحادي عشر عليه بالضرب بعصا شومة، مما أحدث إصابته، وأثبت التقرير الطبي، إصابة المتهم الأول بجرحين رضيين بفروة الرأس، والجبهة مع كدم رضي وتورم بالساعد الأيسر، وكسر معلق بمنتصف عظمة الزند الأيسر، واتهم المتهم الخامس (إسماعيل قرني)، بأن الطرف الآخر من المتهمين، تعدوا عليه بالضرب بعصا شوم، وإحداث إصابته، وأثبت التقرير الطبي إصابته بجرحين رضيين بفروة الرأس، وتبين أن المتهم التاسع (محمود.ش-17 سنة)، أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الواقعة.



تداولت المحكمة نظر الدعوى، في عدة جلسات، حتى صدر الحكم، في جلسة اليوم، بإدانة المتهمين الأول والثاني والثالث، والحكم عليهم بالسجن 15 سنة مع الشغل، وبرأت المحكمة المتهمين من الرابع حتى العاشر، وعاقبت المتهمين الحادي عشر والثاني عشر، بالسجن 5 سنوات.