اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:59 م
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السجن المشدد 15 عاما لعاطل لاتجاره بالحشيش فى قليوب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:39 م
السجن المشدد 15 عاما لعاطل لاتجاره بالحشيش فى قليوب محكمة -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين تامر عادل حجازى، ومحمود محمد بريرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بالسجن المشدد 15 عاما، لعاطل، لإتجاره بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة قليوب.
 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية، أن المتهم "محمد ز"، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، حاز بقصد الاتجار مخدر الحشيش، بدائرة مركز شرطة قليوب، حيث ضبط بحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش قبل ترويجها علي عملائه بدائرة المركز.
 
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، خلال قيامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، بدائرة مركز شرطة قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت باستمرار حبسهم علي ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وبالفعل ورد التقرير بأنها لمخدر الحشيش، فأحالته النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

اخبار القليوبية

أمن القليوبية

الإتجار بالمخدرات

الحشيش

محكمة جنايات شبرا الخيمة

جنايات شبرا الخيمة

عاطل

السجن المشدد

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