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السجن المشدد 15 سنة لـ4 عمال بتهمة خطف شخص فى منشأة ناصر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:07 م
السجن المشدد 15 سنة لـ4 عمال بتهمة خطف شخص فى منشأة ناصر محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 4 عمال بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة خطف عامل بالإكراه وهتك عرضه.
 
وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهمين، كشف أنهم قاموا بخطف المجني عليه بالإكراه، بأن هددوه باستعمال أسلحة بيضاء، واقتادوه عنوة إلى أحد الوحدات السكنية، وقاموا بحصر ملابسه عنه وهتك عرضه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح.
 
وعقب ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، التى قضت عليهم بالسجن المشدد 15 سنة.

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