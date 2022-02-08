اليوم السابع
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الرقابة المالية تعتمد تسجيل صندوق تأمين العاملين بمحطات أدفو

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:00 م
الرقابة المالية تعتمد تسجيل صندوق تأمين العاملين بمحطات أدفو الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 242 لسنة 2022، باعتماد تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بمحطات وطلمبات أدفو.
 
ونصت المادة الأولى، من القرار، والذي حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، على:
 
صندوق تأمين طلبمات أدفو
صندوق تأمين طلبمات أدفو

التزامات صندوق التأمين
التزامات صندوق التأمين

جدول تاريخ الخدمة
جدول تاريخ الخدمة

المزايا التأمينية للصندوق
المزايا التأمينية للصندوق

حالات صرف الصندوق
حالات صرف الصندوق
 
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وبلغت عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
 

الرقابة المالية

طلمبات ادفو

صندوق تأمين

اخبار الاقتصاد

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