الرئيس السيسى يتابع موقف نقل الوزارات للعاصمة الإدارية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه بالالتزام بمعايير الجودة والتوقيتات الزمنية فى إنجاز الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.. الرئيس يتابع الموقف التنفيذى لنقل الوزارات والهيئات الحكومية خاصة ما يتعلق بمستجدات العمل بالحى الحكومى.





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