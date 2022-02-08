الخارجية الصينية تعليقا على مشروع قانون أمريكى: يهدف لتشويه مسار التنمية ببلادنا

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أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لمشروع قانون أمريكي أقره مجلس النواب الأمريكي مؤخرا تحت اسم "قانون منافسات أمريكا لعام 2022" يتضمن محتوى سلبيا يتعلق بالصين، وحثت الجانب الأمريكي على النظر إلى تنمية العلاقات بين البلدين بطريقة موضوعية وعقلانية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان - في تعقيبه على مشروع القانون الأمريكي - إن المحتوى المتعلق بالصين في مشروع القانون يشوه سمعة مسار التنمية في الصين وكذلك سياساتها الداخلية والخارجية، وطالب بمنافسة استراتيجية مع الصين، والإدلاء بتصريحات "متعففة" بشأن القضايا المتعلقة بتايوان وشينجيانج وهونج كونج والتبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية في نسختها باللغة الإنجليزية.



وأضاف تشاو أن الصين صرحت مرارا بأن الطريقة التي تطور بها الولايات المتحدة نفسها وتعزز قدرتها التنافسية هي عمل خاص بها، ولكن لا ينبغي لها أن تثير أي مشكلة تستخدمها كذريعة للتدخل في شؤون الصين الداخلية والإضرار بمصالح الصين.



وحث الولايات المتحدة على نبذ عقلية الحرب الباردة والنظر إلى تنمية الصين والعلاقات الصينية - الأمريكية بطريقة موضوعية وعقلانية، وحذف المحتوى السلبي المتعلق بالصين في مشروع القانون، والتوقف عن تقويض علاقات الصين والولايات المتحدة والتعاون في المجالات المهمة.