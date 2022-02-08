الخارجية الأمريكية: نتوقع مواصلة الحوار مع موسكو بعد الحصول على ردها

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتوقع مواصلة الحوار مع موسكو حول الضمانات الأمنية بعد الحصول على ردها على ما قدمته لها واشنطن من أفكار ردا على المقترحات الروسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن "رؤيتنا تتمثل في أنه ما أن يتم تسليمه (الرد)، سيكون الجانب الروسي مستعدا للهجمات الدبلوماسية الجديدة، ولكن من الضروري أولا، كما قلت، الحصول على الرد".

وأشار إلى أن وفدا أمريكيا يزور حاليا أوروبا لتنسيق الجوانب الفنية للرد الغربي على التصعيد المحتمل في أوكرانيا.

وأوضح أن الفريق الأمريكي الذي يضم ممثلين من مختلف الهيئات والوزارات "يعقد لقاءات مع الشركاء لتنسيق الجوانب الفنية من الإجراءات التي قد نلجأ إليها في حال تطور الأوضاع وفق السيناريو السلبي".

يذكر أن روسيا رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير "لهجوم عسكري" على أوكرانيا وحذرت من استفزازات كييف في دونباس.