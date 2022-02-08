الجامعة العربية: اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى تركز على احتواء كورونا

بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدأت أعمالها اليوم، باللجنة الاجتماعية للمجلس، وأنها أطلعت اللجنة على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتضمن كافة الجهود والأنشطة التي تمت بين دورتي المجلس في مختلف قطاعات العمل الاجتماعي والتنموي العربي المشترك، موضحة أنها ركزت على مواصلة احتواء جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، وبناء مسارات الانتعاش الاجتماعي ما بعد كوفيد 19، ومواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة في المجتمع.

وذكرت السفيرة الدكتورة أبو غزالة، أنه جاء في مقدمة جدول أعمال اللجنة الاجتماعية الإعداد والتحضير للدورة (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الخامسة، ودعم موضوع التعليم ضمن منظومة جامعة الدول العربية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية التنموية، وغيرها من الموضوعات الاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان العربي في حياته اليومية.

وفي ختام تصريحاتها، أوضحت أنه من المنتظر أن يتم إطلاع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين على توصيات اللجنة الاجتماعية في اجتماعه المقرر عقده يوم 9 فبراير القادم، ومن ثم رفع الموضوعات على المجلس على المستوى الوزاري يوم 10 فبراير، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن كافة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تُعزز من العمل الاجتماعي العربي المشترك، وتدعم الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.