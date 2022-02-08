التعليم: رسوم التظلم على نتيجة صفوف النقل 40 جنيها للمادة الواحدة

محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسوم التظلم على نتيجة امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، موضحة أن الطالب يسدد 40 جنيها عن المادة الواحدة لدى المسئول المالى بالمدرسة بموجب قسيمة التحصيل 123 تربية وتعليم، وذلك مقابل أداء خدمة التظلمات من نتائج صفوف النقل، على أن يرفق بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.



يأتى ذلك فى إطار إعلان المدارس نتائج صفوف النقل للفصل الدراسى الأول، كما حددت الوزارة خطوات التظلم، مشيرة إلى أنه يتوجه الطالب إلى الكنترول فى الموعد المحدد ويسمح لولى الأمر فقط بالحضور مع الطالب أثناء إطلاعه على صورة من كراسة الإجابة بعد تصويرها من الكنترول وبعد التأكد من شخصية الطالب وولى أمره، ويحظر على الطالب أو ولى أمره استخدام المحمول فى المكان المخصص للإطلاع على كراسة الإجابة داخل الكنترول كمكا يحظر عليه إصطحاب أى نماذج للإجابة مع تسليم الطالب النموذج الذى سيدون فيه بخط يده الملاحظات.



وتتضمن الملاحظات التالى..



ـ وحود أجزاء من الإجابة غير مقدره



ـ الخطأ فى جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل أو عدم مطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة



ـ عدم احتساب الدرجة الأعلى فى الحالات المسموح بها



ـ الخطأ فى جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة





وبالنسبة لأوجه الصرف من حصيلة التظلمات يتم توزيع صاقى حصيبلة التظلمات بواقع 30% للمدرسة و60% للإدارة التعليمية و10% للمديرية.



