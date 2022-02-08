التشيك تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ.ش.أ

سجلت التشيك أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر راديو (براغ) الدولي اليوم الثلاثاء أن من بين الأعداد الجديدة، نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة، وأكثر من 5 آلاف حالة إعادة عدوى، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى جراء إصابتهم بالفيروس 3413 شخصا، بينهم 200 شخص في حالة خطيرة.

وقد تخطت حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء حاجز الـ 3 ملايين حالة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 37 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين 2.7 مليون شخص، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التشيكي