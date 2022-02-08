اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

التشيك تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:47 م
التشيك تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت التشيك أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر راديو (براغ) الدولي اليوم الثلاثاء أن من بين الأعداد الجديدة، نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة، وأكثر من 5 آلاف حالة إعادة عدوى، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى جراء إصابتهم بالفيروس 3413 شخصا، بينهم 200 شخص في حالة خطيرة.

وقد تخطت حالات الإصابة المسجلة في التشيك منذ بداية تفشي الوباء حاجز الـ 3 ملايين حالة، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 37 ألف حالة، وبلغ عدد المتعافين 2.7 مليون شخص، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التشيكي


التشيك

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة