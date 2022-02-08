البنتاجون: روسيا قادرة على تخفيف التوترات من خلال سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا

وكالات الأنباء

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن اعتقادها بأنه لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربى، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية. ما زلنا نعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا للمضي قدما".

وقال كيربي إن روسيا قادرة على تخفيف التوترات "بسهولة" من خلال سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

من جهة أخرى لفت كيربي إلى أن البنتاجون لا يرى تهديدات مباشرة من روسيا ضد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح :"ما زلنا نشهد قوات كبيرة تستمر في تجديد القوات الروسية التي نشرها بوتين من الجنوب، في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية، بما في ذلك في بيلاروسيا، ولكن لا يوجد شيء يمكن توجيهه بشكل مباشر ضد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 3000 جندي في بولندا ورومانيا وألمانيا، وسط توترات بشأن أوكرانيا.