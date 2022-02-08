الإفتاء: يستحب دفن الشعر والأظافر المقصوصة حتى لا يلقى بمكان يهان فيه.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

هل يجب دفن الشعر والأظافر المقصوصة؟.. سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية على لسان الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وقال عبد السميع "يستحب حينما أقص أظافرى أو شعرى دفنه حتى لا يلقى فى القمامة فيهان وهذا جزء من الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول: "أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً "كفاتا أى أن الأرض تستر الإنسان سواء فى حياته أو بعد مماته، والعلماء قالوا إنه يجوز إلقائه فى الماء الجارى، لكن لا يجوز أن ألقيه فى مكان يهان فيه".