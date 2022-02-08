اليوم السابع
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الإفتاء: يستحب دفن الشعر والأظافر المقصوصة حتى لا يلقى بمكان يهان فيه.. فيديو

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:26 م
الإفتاء: يستحب دفن الشعر والأظافر المقصوصة حتى لا يلقى بمكان يهان فيه.. فيديو قص الأظافر - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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هل يجب دفن الشعر والأظافر المقصوصة؟.. سؤال أجابت عليه دار الإفتاء المصرية على لسان الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
 
وقال عبد السميع "يستحب حينما أقص أظافرى أو شعرى دفنه حتى لا يلقى فى القمامة فيهان وهذا جزء من الإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول: "أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا * أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا".
 
واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً "كفاتا أى أن الأرض تستر الإنسان سواء فى حياته أو بعد مماته، والعلماء قالوا إنه يجوز إلقائه فى الماء الجارى، لكن لا يجوز أن ألقيه فى مكان يهان فيه".
 
من ناحية أخرى، كانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عن سؤال عبر موقعها الإلكترونى جاء نصه "أود أن أسأل عن موضوع تقصير الشعر للمرأة المحجبة، وهو ليس تشبيها بالرجال، وإنما يعطى شكلًا جماليًّا، وأرجو المشورة فى ذلك؟"، حيث قالت دار الإفتاء المصرية: "المرأة المحجبة وتغطى جميع بدنها ولا يظهر منها إلا الوجه والكفان لا مانع شرعًا من أن تقصر شعرها إذا كان ذلك برضاء زوجها إن كانت متزوجة.. والله سبحانه وتعالى أعلم".
 
 

 


دار الإفتاء

قص الأظافر

هل يجب دفن الشعر والأظافر المقصوصة

الشعر المقصوص

فتاوى المرأة

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