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الإعلاميين" تعلن منع ظهور مقدم برنامج صباح الخير يا مصر والتحقيق معه

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 08:12 م
الإعلاميين" تعلن منع ظهور مقدم برنامج صباح الخير يا مصر والتحقيق معه حسام حداد
كتب محمد السيد

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أصدر طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارا بمنع ظهور حسام حداد مقدم برنامج صباح الخير يا مصر علي أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية لحين انتهاء التحقيق معه فيما هو منسوب إليه من مخالفات مهنيه وقانونية، وفقا لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك وتوفيق أوضاعه داخل نقابه الإعلاميين.
 
وأضاف نقيب الإعلاميين أن مقدم برنامج صباح الخير يا مصر خالف ميثاق الشرف الإعلامي و مدونه السلوك المهني في باب المبادئ العامه  مادة (4) الذى ينص:" تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحده الوطنيه والتماسك القومي، والماده رقم (9) احترام الإعلامي لحقوق الجماهير مستمعين ومشاهدين، وأنه خالف  في باب الواجبات 
الماده (9) : الامتناع عن بث ما يغذى أو يكرث ثقافة العنف والكراهية  .
 
وتابع :*كما خالف مدونة السلوك المهنى في بندها العاشر الذي ينص علي :الإمتناع عن إثارة الكراهيه والتميز والتحريض بكل أنواعه بين أطراف الشعب وفئاته"، مهيبا بكل ممارسى النشاط الإعلامي الإلتزام بالمهنه الإعلاميه والتأكيد الدائم على روح الترابط  والإنتماء للوطن وكل من يمثله خارجياً .
 
وفي ذات السياق توجه نقابه الإعلاميين التحيه والتقدير والاحترام للمنتخب الوطني الأول الذي ظهر بصورة مشرفة يفخر بها كل مصرى في كأس الامم الافريقيه الأخيرة ، وتؤازر الفريق الأول للنادي الأهلي في مهمته الوطنيه العالميه لأنه يمثل الكرة المصرية الافريقية في كأس العالم للاندية، متمنية له أن يصل إلى منصات التتويج في هذه البطوله التي تضم الأنديه الأفضل في القارات الست .
 
 

نقابة الاعلاميين

حسام الحداد

اخبار مصر

مقدم برنامج صباح الخير يا مصر

اليوم السابع بلس

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