اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك إطعام فى المنيا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 09:46 ص
الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك إطعام فى المنيا وزير الأوقاف يتفقد تجهيز لحوم صكوك الإطعام بمجزر البساتين
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توزع وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء، 3 أطنان من اللحوم ضمن مشروعها "صكوك الإطعام"، وذلك على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع.
 
وبما يتم توزيعه اليوم من اللحوم، يصل إجمالى ما تم توزيعه من لحوم صكوك الإطعام حتى تاريخه 22 طنًّا من اللحوم بمحافظات "القاهرة– الجيزة – الدقهلية – الإسكندرية– دمياط - بنى سويف- الفيوم".
 
وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها : التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.
 
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن مشروع "صكوك الإطعام"  أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه ، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و100 طن لحوم فى شهر شعبان ، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.

صكوك الإطعام

صك الإطعام

لحوم صكوك الإطعام

اخبار الأوقاف

الأوقاف

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأوقاف توزع غدا 3 أطنان لحوم صكوك إطعام فى الفيوم

الأحد، 06 فبراير 2022 09:28 م

الأوقاف توزع اليوم 3 أطنان لحوم صكوك الإطعام على المستحقين ببنى سويف

الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 ص

وزير الأوقاف لقيادات الدعوة والأئمة بالدقهلية: ديننا ليس متشوقا للحرب ولا للقتال ولا لإراقة الدماء.. جمعة: مشروع صكوك الإطعام انطلق بقوة والصك يصل لمستحقيه فى عزة وكرامة.. المحافظ: الأوقاف تهتم بتوفير حياة

الجمعة، 04 فبراير 2022 05:33 م

الأوقاف توزع 3 أطنان من لحوم صكوك الإطعام فى الدقهلية.. اليوم

الجمعة، 04 فبراير 2022 07:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة