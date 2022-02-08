استقالة كبير المستشارين العلميين لبايدن لانتهاكه سياسات العمل

كتبت ريم عبد الحميد

قدم إريك لاندر، كبير المستشارين العلميين للرئيس الأمريكي جو بايدن، استقالته من منصبه مساء أمس الاثنين بعدما وجد تحقيق أجراه البيت الأبيض أنه انتهك سياسات مكان العمل، وتم الكشف عن نتيجة التحقيق.

وقال لاندر فى خطاب استقالته إلى بايدن: لقد جمعنا أكثر مجموعة مذهلة فى مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا، ووضعنا معها الأهداف الأكثر طموحا التي سعت إليها تلك الوكالة على الإطلاق. لقد سعيت لدفع نفسه وزملائى لتحقيق أهدافنا المشتركة، بما فى ذلك أحيانا التحدى والانتقادات. لكن من الواضح أن الأشياء التي قلتها، والطريقة التي قلتها بها، تجاوزت الخط فى بعض الأوقات لتكون مفتقدة للاحترام ومشوهة، لكلا من الرجال والنساء، ولم يكن هذا قصدى على الإطلاق.

قال لاندر إن استقالته سيصبح فعالة فى فترة لن تتجاوز 18 فبراير من أجل السماح بانتقال منظم.

وقالت شبكة سى إن إن إن استقالة المستشار العلمى للرئيس ومدير مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا جاءت بعد يوم واحد فقط من ظهور تقارير أفادت بانه خضع لتحقيق داخلى فى أواخر العام الماضى بعد شكوى تم تقيمها بموجب سياسة "مكان عمل آمن ومحترم " للمكتب التنفيذي للرئيسى. ووجد التحقيق أن هناك أدلة صادقة على انتهاكات للسياسة، وأنه تم اتخاذ إجراء تصحيح يتسق مع هذه النتائج، وفقا لما ذكره متحدث باسم المكتب، ولم يجد التحقيق أدلة على وجود تمييز قائم على النوع، وفقا للمتحدث.

وقال مصدر مطلع على الأمر لسى إن إن إن بايدن لم يطلب من لاندر تقديم استقالته لكن الأخير هو من قدمها مساء الاثنين بعدما أصبح بقائه فى منزله ككبير مستشارى الرئيس أمر غير ممكن.