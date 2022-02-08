اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:17 م
أكرم القصاص
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استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة فى فيينا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:47 ص
استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة فى فيينا الاتحاد الأوروبى ـ صورة أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)

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أكد الاتحاد الأوروبى أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووى المبرم عام 2015، والمُسماه بخطة العمل المشتركة الشاملة، ستُستأنف في العاصمة النمساوية "فيينا" اليوم الثلاثاء.
 
وذكر بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أنه بعد استراحة قصيرة ستستأنف الجولة الثامنة من المفاوضات بفيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة الثلاثاء الموافق الثامن من فبراير.
 
وأضاف البيان: أن المشاركين سيواصلون، بعد التشاور في العواصم مع حكوماتهم، المناقشات حول احتمالية عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة وكيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من قبل جميع الأطراف.
 
وعقدت الولايات المتحدة وإيران ثماني جولات من المحادثات غير المباشرة في فيينا منذ أبريل الماضي، بهدف إعادة العمل بالاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على تقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية التي قلصت صادراتها من النفط، لكنها توقفت يوم 28 يناير الماضي وعاد المفاوضين إلى بلدانهم للتشاور.

الاتحاد الاوروبى

ايران

الولايات المتحده

الاتفاق النووى

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