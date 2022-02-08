ارتفاع بأسعار الوقود بجميع أنواعه فى لبنان

بيروت (أ ش أ)

ارتفعت أسعار الوقود بجميع أنواعه فى لبنان بقيم متباينة، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر صفيحة البنزين (95 أوكتان) 360200 ليرة بزيادة قدرها 1800 ليرة، فيما وصل سعر صفيحة (بنزين 98) إلى 370600 ليرة بزيادة قدرها 1400 ليرة.

ووفقا لجدول الأسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط اليوم، ارتفع سعر صفيحة المازوت بمقدار 8200 ليرة لتسجل 336800 ليرة، فيما بلغ سعر قارورة الغاز للاستخدام المنزلي 283100 ليرة بزيادة قدرها 6700 ليرة.

ويعتمد لبنان سياسة التسعير الحر للوقود، حيث تتغير الأسعار بشكل مباشر وفقا لتغير سعر صرف الدولار، حيث سبق وأن صدر أكثر من سعر للوقود في يوم واحد وفقا للتغير في سعر الصرف.

وفي المقابل، لا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية عند معدلاته السائدة على مدار الأسبوع الماضي، حيث يصل متوسط سعر الصرف 21 ألف ليرة لكل دولار في السوق الموازية فيما ظل السعر على منصة صيرفة الرسمية مقاربا لسعر السوق غير الرسمية حيث سجل على منصة مصرف لبنان 20800 ليرة لكل دولار.