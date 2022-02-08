احتراق 7 سفن صيد فى ميناء عسلوية جنوبى إيران

كتب عبد الوهاب الجندى

اندلع حريق ضخم فى ميناء عسلوية جنوبي إيران، فجر اليوم، الثلاثاء، حيث اقتصرت الأضرار على احتراق 7 سفن صيد، دون وقوع خسائر بشرية، وفق ما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ووفقا للوكالة، قال علي رحماني، نائب محافظ عسلوية، إن "الحريق وقع في الساعة 3:17 من صباح اليوم، وبدأت عملية الإطفاء على الفور"، مشيرا إلى أنه "تم إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى الرصيف البحرى، وبعد 4 ساعات من الجهد تم احتواء الحريق وإخماده".

ونوه رحماني إلى أن ما سبب عرقلة عملية إخماد الحريق هو العمق الضحل للرصيف: "وهذا جعل من المستحيل على سفينة الإطفاء، التابعة لإدارة الموانئ والبحرية، المشاركة في السيطرة على الحريق، حيث أن لسفينة الإطفاء دورا مهما في السيطرة على الحريق في الأرصفة، لكن يجب ألا يقل عمق البحر عن 7 أمتار".