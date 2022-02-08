إيطاليا تلغى إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة اعتبارا من الجمعة

فاطمة شوقى

أعلن نائب وزير الصحة في الحكومة الايطالية، أندريا كوستا إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في جميع انحاء البلاد، ابتداء من يوم الجمعة القادم 11 فبراير الجاري، مع تراجع حالات الاصابة بوباء كوفيد-19 بنسبة 30% فى غضون اسبوع واحد.

وأشار كوستا في تصريحات صحفية، إلى أن عدم تمديد فرض الزامية ارتداء الكمامات في الهواء الطلق الذي تنتهي صلاحيته الخميس، 10 فبراير، "علامة أمل لجميع الإيطاليين"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

ولا يقتصر قرار الالغاء على المناطق المصنفة بيضاء، كما أكد نائب الوزير أن الحكومة لن تمدد حالة الطوارئ الصحية الخاصة بالوباء والتي ستنتهي في 31 مارس القادم.

بدأت الحكومة الإيطالية، أمس الاثنين، فى اتخاذ خطوة نحو الحياة الطبيعية، بتخفيف القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وذلك بعد تحسن بيانات العدوى.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أن النظام الجديد يبدأ بالمدارس، وفقا للقواعد التي ستضمن حصول عدد أقل من التلاميذ على دروس عبر التعلم عن بعد، موضحة أن الفصول لن تنتقل الآن إلى التعلم عن بعد إلا إذا كان اختبار خمسة تلاميذ إيجابيًا لفيروس كورونا، وحتى في هذه الحالة، فإن الطلاب الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا والذين حصلوا على جرعة اللقاح الثالثة ولم يصابوا بالعدوى سيظلون قادرين على الذهاب إلى المدرسة.

وتشير التقديرات إلى أن القواعد الجديدة ستمكن 600 ألف تلميذ من العودة إلى الفصل من التعلم عن بعد أمس الاثنين.

وألغت الحكومة الحد الأقصى البالغ ستة أشهر في "Super Green Pass"، والذي يؤكد أن الشخص قد تم تطعيمه ضد الفيروس التاجي أو تعافى منه، للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة.

كما خفضت المدة التي يجب أن يقضيها الأشخاص غير الملقحين في الحجر الصحي إلى النصف بعد الاتصال الوثيق مع شخص مصاب بفيروس كورونا إلى خمسة أيام.