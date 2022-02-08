إندونيسيا تشدد القيود الاجتماعية للحد من تفشى متحور "أوميكرون"

وكالات

أفاد مسئول إندونيسي بأن بلاده ستشدد القيود الاجتماعية في العاصمة جاكرتا، وجزيرة بالي؛ مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل حاد.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية عن الوزير بالحكومة الإندونيسية، لوهوت بانجيتان، قوله: إنه "بموجب اللوائح الجديدة ستعمل المحلات التجارية ومراكز التسوق والمطاعم بنسبة 60% وسيتم تقليص دور العبادة إلى 50% من طاقتها الاستيعابية ولم يتضح على الفور متى ستدخل الإجراءات حيز التنفيذ".

جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان وزارة النقل الإندونيسية أنها حظرت مؤقتًا دخول السياح الأجانب إلى البلاد عبر مطار جاكرتا؛ في محاولة لإبطاء الارتفاع المفاجئ في عدد الإصابات بفيروس كورونا بسبب متحور أوميكرون.