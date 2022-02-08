إقبال المواطنين على مبادرة "كلنا واحد" لتخفيض الأسعار بنسبة 60%

كتب محمود عبد الراضي

واصل المواطنون الإقبال على مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60 %، بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار إطلاق وزارة الداخلية للمرحلة الـ 21 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، للمشاركة فى توفير كافة مستلزمات الأسرة .. ونظراً لإقبال المواطنين على شراء المنتجات التى يتم توفيرها من خلال المبادرة بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 60% ، بالمنافذ والسرادقات ، حيث تقرر مد فترة المرحلة 21 من مبادرة كلنا واحد حتى يوم (15 فبراير) الجاري.

يأتى ذلك اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.