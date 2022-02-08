إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثينى بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

انتهت محافظة الجيزة من إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الثلاثينى، حيث كثفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحى العمرانية جهودها لسرعة إصلاح ماسوره مياه 100 مم مكسورة ومحبس مطافي علي خط 600 مم بشارع الثلاثيني أمام شارع سيد الخطيب وتم شفط المياه المتراكمة بالشارع أثر الكسر وتم رفع المخلفات وإعادة الشئ لأصله بمتابعه من محمد نور الدين رئيس حى العمرانية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص على المتابعة الميدانية لأعمال إصلاح كسر بماسورة مياة قطر 600 ملم بشارع الثلاثيني أمام شارع سيد الخطيب بحي العمرانية للوقوف علي نسب تنفيذ أعمال الإصلاح.

ووجه محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي العمرانية بسرعة الإصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع القيام بمجهودات شفط المياه الناتجه عن الكسر لعدم تأثيرها علي الحركة المرورية.

كما تفقد المحافظ أعمال تغيير ماسورة مياه قطر 1500 مم بمنطقة المريوطية لاستيعاب حجم الضغوطات موجها بضرورة إنجاز المشروع لما له من أهمية.