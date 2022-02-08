إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

صابر سعيد

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المراشدة بالصحراوى الغربى بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الغربي بقرية المراشدة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج



وفي سياق آخر، كان قد لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من بنزينة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بجوار بنزينة وتم الدفع بسيارات مرفق إسعاف قنا لنقلهم.

أسفر الحادث عن إصابة كرم أحمد السيد، 38عاما، اشتباه نزيف بالبطن، ومصرع محمد عبد الوهاب محمد 48 عاما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والمصاب لتلقي العلاج.