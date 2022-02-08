اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم بالشرقية

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:00 م
إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم بالشرقية حادث - أرشيفية
الشرقية –فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 14 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، أمام كوبري سيراميكا بنطاق مدينة العاشر من رمضان.
 
وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، أمام كوبري سيراميكا بنطاق مدينة العاشر من رمضان.
 
بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ابن سينا في مدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.
 
 

العاشر من رمضان

حادث

حادث تصادم

الشرقية

محافظة الشرقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة