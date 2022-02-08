إصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية –فتحية الديب

أصيب 14 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، أمام كوبري سيراميكا بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي، أمام كوبري سيراميكا بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن إصابة 14 شخصًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى ابن سينا في مدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.