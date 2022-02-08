اليوم السابع
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إزالة الثلج المتراكم يوفر فى استهلاك الكهرباء بالثلاجة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 03:00 ص
إزالة الثلج المتراكم يوفر فى استهلاك الكهرباء بالثلاجة.. اعرف التفاصيل جهاز الثلاجة - أرشيفية
كتبت ــ رحمة رمضان

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يتسبب تراكم كميات كبيرة من الثلج داخل الثلاجة فى زيادة استهلاك الكهرباء بالمنازل، وبالتالى ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، وإليك خطوات بسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهي كالآتي:
 
1- احرص على شراء الثلاجة  الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء.
 
2-اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.
 
3-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.
 
4-تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.
 
5-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.
 
6-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
 
7-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.
 
 

الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء

الثلاجة

فاتورة استهلاك الكهرباء

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