إزالة الثلج المتراكم يوفر فى استهلاك الكهرباء بالثلاجة.. اعرف التفاصيل

يتسبب تراكم كميات كبيرة من الثلج داخل الثلاجة فى زيادة استهلاك الكهرباء بالمنازل، وبالتالى ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، وإليك خطوات بسيطة لتخفيض استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهي كالآتي:
1- احرص على شراء الثلاجة الأعلى كفاءة والأقل استهلاكا للكهرباء.
2-اترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية.
3-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام.
4-تجنب وضع الثلاجة في الأماكن المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن.
5-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة وتركة حتي يبرد.
6-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.
7-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.
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