ألمانيا تسجل أكثر من 169 ألف إصابة و177 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

برلين (أ ش أ)

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 169 ألفاً و571 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و177 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة.

وكان معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، أعلن الأحد الماضى، تسجيل 133 ألفا و173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و41 حالة وفاة ناجمة عنه.

وأظهرت بيانات المعهد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 11 مليون و22 ألفا و590 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بالمرض إلى 118 ألفا و717 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.