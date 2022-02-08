أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 8-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 8-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة طرح شركة ماكرو جروب، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 83.2 ألف سهم، 79.9 ألف سهم، 180 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 35.9 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر 20 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 83.2 ألف سهم، 79.9 ألف سهم، 180 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 35.9 ألف سهم.

البورصة تخسر 666 مليون جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة طرح شركة ماكرو جروب، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة طرح شركة ماكرو جروب، وخسر رأس المال السوقي 666 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 747.798 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 633.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.02 مليار جنيه، عبر تنفيذ 35.6 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 33.13% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 51.73%، والعرب على 15.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 69.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 30.14%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 893.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 209.3 مليون جنيه، 152.6 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 142.9 مليون جنيه، 378.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.18%، ليغلق عند مستوى 11527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4551 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2147 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة، واستقر مؤشر تميز عند مستوى 4702 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1159 نقطة.

وصعدت أسهم 46 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 76 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.852 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.98%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 4.430 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.98%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.03%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.236 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.06%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 10.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.75%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 9.890 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.63%.

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.08%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 2.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%.

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 20.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.46%.