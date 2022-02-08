أخبار مصر.. الرئيس السيسى يطلع على موقف نقل الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلع على موقف نقل الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية.





الرئيس السيسى يطلع على موقف نقل الهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.





رسميًا.. باشاك شهير يعلن ضم تريزيجيه حتى نهاية الموسم



أعلن نادي نادي باشاك شهير، بشكل رسمي عن تعاقده مع الدولي محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري.





الإفتاء: لا يجوز للمرأة المطلقة حرمان الأب من رؤية أبنائه.. فيديو



ما حكم المطلقة التى تمنع الأب من رؤية أولاده؟.. كان هذا أحد الأسئلة التى وردت إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بثها المباشر الذى أجرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الثلاثاء.

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الشهر العقارى فى المجموع



وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري، وقال رئيس النواب : تؤجل أخذا الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.





المتحدة للخدمات الإعلامية تؤكد على الكود الرياضى الإعلامى



أكدت المتحدة للخدمات الإعلامية التزام كافة برامجها وقنواتها بالكود الرياضى المعلن والذى يدعم المنتخبات المصرية وينبذ التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضى في مصر.





محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف لليفربول فى شهر يناير .. فيديو



أعلن نادي ليفربول الإنجليزي فوز محمد صلاح نجم الفريق، بجائزة أفضل هدف للريدز خلال شهر يناير الماضي.





جهاز تنظيم الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية.. تعرف عليها



نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طرق الحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية وبعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية





رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية



تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية، في اجتماع عقده اليوم، بحضور كل من الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، كما شارك المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





لازم تتحاسب..النواب ينتقدون الحكومة بسبب تعديلات قانون التعليم.. نقلا عن برلمانى



يرصد "برلمانى"، أحد إصدارات "اليوم السابع"، تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم حول مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، التى شهدت جدلا واسعا بسبب فرض عقوبة على ولى الأمر حال تغيب الطفل عن المدرسة





"الوطنية للإعلام" تعلن إيقاف مذيع صباح الخير يا مصر عن العمل وإحالته للتحقيق



قررت الهيئة الوطنية للإعلام إحاله المذيع حسام حداد للتحقيق وايقافه عن العمل ، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى.

دار الإفتاء: الشبكة والهدايا من حق الخاطب حتى لو هو المتسبب فى فسخها



لو شاب ترك خطيبته والغلط منه هو وهو المتسبب في الترك فهل من حقه الذهب والهدايا والتليفون؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، وأجاب على السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





محمد صلاح فى تدريبات ليفربول استعدادا لمباراة ليستر سيتى



عاد محمد صلاح نجم منتخب مصر إلى صفوف نادى ليفربول الإنجليزى بعد المشاركة مع المنتخب الوطنى في كأس الأمم الافريقية والتي حصل فيها المنتخب المصرى على المركز الثانى، بعدما خسر المباراة النهائية أمام السنغال بضربات الترجيح.

المشدد 3 سنوات لشريك مودة الأدهم وحنين حسام فتاتى تيك توك بتهمة التزوير



قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة "أحمد. س" شريك فتاتي التيك توك مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.





برنامج الغذاء العالمي: القرن الأفريقي يشهد أكثر الظروف جفافًا منذ عام 1981



أكد برنامج الغذاء العالمي أن القرن الأفريقي يشهد أكثر الظروف جفافًا منذ عام 1981م، حيث يواجه 13 مليون شخص الجوع الشديد في الربع الأول من العام الجاري في جميع أنحاء كينيا والصومال وإثيوبيا.

الرئيس السيسى يستجيب لرمضان عبد الرازق ويقرر تحمل تكاليف علاج أبنائه



في لفتة إنسانية، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الحمهورية لمناشدة المواطن رمضان سيد عبدالرازق (47) عاما ويعمل حارس أمن بإحدى المؤسسات ويعول أسرة تتكون من 6 أفراد، ثلاثة من الأبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة.