أحمد كجوك نائب وزير المالية عضوًا بلجنة المراجعة بشركة موبكو

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو ، في بيان للبورصة المصرية، إعادة تشكيل لجنة المراجعة بالشركة برئاسة أشرف عبد الرحمن، وتضم في عضويتها أحمد كجوك نائب وزير المالية، كما تضم اللجنة في عضويتها كلًا من سيد البهي، وأحمد الاكيابي، عبد الحليم عمر، بالإضافة إلى محمود عبادي نائب رئيس الشركة للمكتب الفني (أمانة فنية)، محمد الشايب مدير عام الحسابات العامة (مقررًا).

وفي نهاية ديسمبر عام 2020، أقر مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو، قبول استقالة ممثلي شركة أجريوم اجيبشن وقبول عضوية أحمد أشرف على كجوك وشيرين حامد محمد، وعبد الحليم محمد إبراهيم، ممثلي وزارة المالية المصرية.

وجاء ذلك بعد توقيع وزارتا البترول والثروة المعدنية والمالية، اتفاق لتسوية النزاعات القائمة بين شركة نيوترين الكندية "أجريوم سابقًا" وشركاتها التابعة، وجمهورية مصر العربية والشركات التي تساهم فيها وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل مباشر وغير مباشر، تحت إشراف اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء.

وتضمن اتفاق التسوية إندهاء عوى التحكيم الاستثماري المقامة ضد جمهورية مصر العربية لدى محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، وكذا دعوى التحكيم التجاري المقامة ضد الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية والمنظورة أمام غرفة التجارة الدولية بباريس، في المقابل نقل ملكية حصة شركة «نيوترين» التي تمثل 59.57 مليون سهم بما يعادل 26% من إجمالي أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" إلى وزارة المالية.

يذكر أن شركة موبكو حققت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 1.68 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 1.25 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.