أبوه ساب والدته فحب ينتقم.. شاب يسرق شقة زوجة والده بالتجمع.. فيديو لايف

قدم اليوم السابع، بثا جديدا عن انتقام شاب من والده لزواجه بأخرى، حيث قرر سرقة شقة زوجة الأب، حيث تم القبض على المتهم وخضع لتحقيقات مكثفة.
على جانب آخر، أدلى سائق متهم بسرقة شقة فى منطقة التجمع الأول، باعترافات تفصيلية، أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه نظراً لطبيعة عمله لدى جد المجنى عليه، وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية بمسكنه، اختمر فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة، بسبب مروره بضائقة مالية، وقد تمكن من سرقة المبلغ المالى المشار إليه على فترات متباعدة بأسلوب "التسلق"، وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة "مبلغ مالى" من داخل الشقة محل سكنه الكائنة بدائرة القسم ولم يتهم أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة السائق الخاص لجد المجنى عليه - "له معلومات جنائية" مقيم بالمرج وله محل إقامة آخر بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش" عدد من الطلقات لذات العيار.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بالشقة محل سكنه بمحافظة القليوبية، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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