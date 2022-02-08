أبوه ساب والدته فحب ينتقم.. شاب يسرق شقة زوجة والده بالتجمع.. فيديو لايف

أحمد حسني

قدم اليوم السابع، بثا جديدا عن انتقام شاب من والده لزواجه بأخرى، حيث قرر سرقة شقة زوجة الأب، حيث تم القبض على المتهم وخضع لتحقيقات مكثفة.

على جانب آخر، أدلى سائق متهم بسرقة شقة فى منطقة التجمع الأول، باعترافات تفصيلية، أمام رجال المباحث، حيث قال المتهم إنه نظراً لطبيعة عمله لدى جد المجنى عليه، وعلمه باحتفاظ الأخير بمبالغ مالية بمسكنه، اختمر فى ذهنه فكرة ارتكاب الواقعة، بسبب مروره بضائقة مالية، وقد تمكن من سرقة المبلغ المالى المشار إليه على فترات متباعدة بأسلوب "التسلق"، وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع.