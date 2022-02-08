اليوم السابع
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آخر كلمات الطفل المغربى ريان لوالدته قبل سقوطه فى البئر

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:11 ص
آخر كلمات الطفل المغربى ريان لوالدته قبل سقوطه فى البئر الطفل ريان
وكالات الأنباء

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روت السيدة وسيمة خرشيش، والدة الطفل المغربى الراحل ريان، تفاصيل آخر مرة رأته فيها قبل سقوطه فى البئر، والحوار الذى دار بينهما.

وقالت الأم في تصريحات نقلتها "روسيا اليوم"، إن ريان طلب منها قبل الواقعة أن يتناول الطعام مع العائلة، حيث إنه كان يشعر بالجوع رغم تناوله الطعام وحده: "آخر مرة جاء لعندي وقال لي إنه لم يشبع ويريد أن يتناول الطعام معنا، وفعلا أكل معنا".

وأضافت أنه بعد ذلك اشترى الحلوى وقسمها بين أخته وأخيه، وكانت تلك آخر مرة رأته فيها، لتكتشف غيابه لاحقا وتبدأ رحلة البحث عنه.

وفي وقت سابق، كشف والد الطفل المغربي عن آخر كلمات قالها نجله داخل البئر، أثناء محاولات إنقاذه، قائلا إن ريان كان يبكي، وآخر ما قاله بصوت ضعيف: "طلعوني طلعوني". وأشار إلى أنه لا يعلم كيف وقع ابنه، وعندما عاد من الصلاة لم يجده، بحسب موقع "شوف تي في" المحلي.

وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، من منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب،  العالم أجمع.

وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاجات.

 


ريان

الطفل ريان

والده الطفل ريان

وفاه الطفل ريان

الطفل المغربى ريان

وسيمة خرشيش

دفن ريان

قصة الطفل ريان

اليوم السابع بلس

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