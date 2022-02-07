7 معلومات عن "مالكى صكوك الشركات" أبرزها متابعة توزيع الأرباح

كتب هانى الحوتى

تتجه الشركات إلى تنويع الأدوات المالية ، ومنها إصدار الصكوك والتي تمثل أهمية كبرى في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة من جهة، بالإضافة لما تمثله كأدوات مالية للمستثمرين من جهة أخرى، علاوة على تعميق سوق رأس المال المصرى، ومسايرة التغيرات الدولية فى أسواق التمويل، وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ويجوز لمالكي الصكوك ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة تهدف إلى حماية مصالح مالكي الصكوك ومتابعة الإصدار حتى انتهائه، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن جماعة مالكي الصكوك وهي:

1- يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات-بحسب الأحوال-نصًا يفيد تحديد رغبة المكتتبين في الصكوك في الاشتراك في عضوية جماعة مالكي الصكوك من عدمه، على أن يرفق بسند الاكتتاب إقرار من المكتتبين بالرغبة في عضوية جماعة مالكي الصكوك من عدمه، وتتكون الجماعة إذا قبل الاشتراك في عضويتها حملة أكثر من (25%) من قيمة الإصدار، وفقًا للمذكرة المرفقة بسند الاكتتاب.

2- تظل جماعة مالكي الصكوك قائمة منذ تاريخ تشكيلها، وتنتهي بانتهاء أجل الصكوك أو استهلاك قيمة الصكوك أو اتفاق مالكي الصكوك على إنهاء أعمالها.

3- تخطر هيئة الرقابة المالية بتشكيل الجماعة خلال 15 يومًا من تاريخ تشكيلها، على أن يتم إخطار الجهات المرتبطة بالصكوك المصدرة باسم ممثل الجماعة فور اختياره، وعلى وجه الأخص الجهة المصدرة للصكوك ويتم الإخطار وفقًا لوسائل النشر المحددة بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة.

4- يكون اختيار ممثل جماعة مالكي الصكوك أو تعيينه أو عزله وفقًا لأحكام المادة 71 من لائحة سوق المال، ويراعى في اختيار ممثل الجماعة ونائبه ألا تكون لهما علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة أو مصلحة تتعارض مع مصلحة جماعة مالكي الصكوك وألا يكون قد حكم عليهما بأي عقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يكون كاملا الأهلية ولم يحكم عليهما بالإفلاس ما لم يرد اعتبارهما.

5- يتولى الممثل القانوني لجماعة مالكي الصكوك دعوة الجمعية للانعقاد، وتجتمع الجماعة بمقر الجهة المصدرة للصكوك أو بالمكان المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

6- تتولى جماعة مالكي الصكوك متابعة استخدام حصيلة إصدار الصكوك في الأغراض المحددة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات ومتابعة أية تصرفات يقوم به المصدر أو الجهة المستفيدة ولا تتفق مع نشرة الاكتتاب وتؤثر سلبًا على حقوق مالكي الصكوك.

7- متابعة توزيع الأرباح أو العوائد وإتمام استرداد مالكي الصكوك لحقوقهم في نهاية مدة الإصدار، وفقًا لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات للإصدار، وكذلك الموافقة على أي تعديلات تطرأ عليها.