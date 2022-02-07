15 فبراير.. إجراء اختبارات المتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أنه سوف يتم عقد الإختبارات التحريرية للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة بمقر كلية التجارة بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج الجديدة يوم 15 فبراير الجارى فى تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساءً مقسمة على ثلاث فترات كل فترة لمدة ساعة واحدة فقط.

وأشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية ان الشركة ستعلن على موقعها الالكترونى www.scww.com.eg كشف بأسماء المتقدمين للإختبارات وتوقيت إختبار كلاً منهما ورقم اللجنة ورقم الجلوس ومقر اللجنة بكلية التجارة بجامعة سوهاج على أن يحضر المتقدمين للإختبارات قبل الموعد المعلن بنصف ساعة.

والجدير بالذكر أن الفترة الأولى تبدأ التاسعة صباحاً حتى العاشرة صباحاً وتجرى الإختبارات لعدد 1085 من مركز ومدينة سوهاج و 513 من مركز أخميم و 203 من مركز المنشاة و 196 من مركز ساقلته.

و تبدأ الفترة الثانية من الحادية عشرة الى الثانية عشرة ظهراً وتجرى الاختبارات لعدد 470 من مركز جهينة و 914 من مركز المراغة و 478 من مركز البلينا و 165 من مركز دار السلام على.

وتبدأ الفترة الثالثة فى تمام الواحدة حتى الثانية ظهراً وتجرى الاختبارات لعدد 632 من مركز طما و 751 من مركز طهطا و 518 من مركز جرجا.