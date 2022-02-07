142 مليون دولار زيادة بواردات مصر من التليفزيونات في شهر واحد

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من التليفزيونات ارتفاعا كبيرا فى الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التليفزيونات والهوائيات نحو 142 مليونا و92 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 14 مليون و904 ألف دولار فى شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 127 مليون و188 ألف دولار فى شهر واحد فقط.

ورصدت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء، ارتفاع الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتى جاء من ضمنها واردات التليفزيونات حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات منها نحو 658 مليون و926 ألف دولار فى شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 569 مليون و750 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 89 مليون و176 ألف دولار.

وتضمنت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من الأشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها بقيمة بلغت 461 ألف دولار، مقابل 509 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 48 ألف دولار، يليها أثاث ومقاعد وحوامل فرش بقيمة 8 ملايين و749 ألف دولار، مقابل 11 مليون و947 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 ملايين و198 ألف دولار.

واحتلت الصين المرتبة الأولى فى قائمة الدول التى تستورد منها مصر عام 2020، وذلك بنسبة 16.6٪ من جملة الواردات، فى حين انخفضت الواردات منها بنسبة 0.1٪ لتصل قيمتها إلى 11.68 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 11.69 مليار دولار لعام 2019، وفى المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة الامريكية بنسبة 6.8٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 4٪ لتصل قيمتها إلى 4.8 مليار دولار خلال عام 2020، مقابل 5 مليار دولار لعام 2019، كما جاءت فى المرتبة الثالثة المانيا بنسبة 5.7٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 5.3٪ لتصل قيمتها إلى 4 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار لعام 2019، وجاءت فى المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 5.4٪ من جملة الواردات، وانخفضت الواردات منها بنسبة 25.5٪ لتصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.1 مليار دولار لعام 2019.