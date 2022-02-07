اليوم السابع
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14.96 % زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة عام 2021

الإثنين، 07 فبراير 2022 11:56 ص
14.96 % زيادة فى عدد مشتركى الإنترنت فائق السرعة عام 2021 اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن، حيث بدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به أكثر من 100 دولة حول العالم في ثاني ثلاثاء من شهر فبراير من كل عام وذلك بغرض تشجيع التواصل والاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة الفئة المستهدفة من الأطفال والشباب وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safe Border Project) والذي ترعاه شبكة (Insafe) ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان " كل المرح والألعاب؟ أكتشف الاحترام والعلاقات عبر الإنترنت".

ومن أهم الإحصاءات بلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 9.99 مليون مشترك في نوفمبر عام 2021 مقابل 8.69 مليون مشترك في نوفمبر عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 14.96% وتأتي تلك الزيادة بسبب التوجه العام في التواصل عن بعد في ظل انتشار جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي عدد المشتركين في خدمة الموبايل إنترنت فائق السرعة 65.08 مليون مشترك في نوفمبر عام 2021 مقابل 54.52 مليون مشترك في نوفمبر عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 19.37% وتأتي تلك الزيادة بسبب درجة الإتاحة العالية لهذه الخدمة.

وتعد خدمة الإنترنت في الوقت الحالي وبعد انتشار جائحة كورونا وسيلة أساسية للتواصل سواء كان التواصل في العمل أو تواصلاً إجتماعياً لذا وجب على جميع الهيئات والمؤسسات سواء الحكومية أو غير الحكومية العمل على نشر التوعية من مخاطر الإنترنت والعمل على سن القوانين لحماية مستخدمي الشبكة من الجرائم الإلكترونية كسرقة بطاقات الائتمان.


اليوم العالمى للانترنت

جهاز الإحصاء

الاحصاء

اخبار الإقتصاد

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