12 معلومة عن قضية مغارة علي بابا المعروفة بـ"آثار شقة الزمالك"

كتب سليم على

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عصام فريد، جلسة 19 فبراير الجارى، لبدء نظر محاكمة متهمين اثنين لاتجارهما فى الآثار أمام محكمة جنايات القاهرة، فى القضية التى اشتُهرت إعلاميا بـ "شقة الزمالك"، وفى الانفوجراف الحالي نرصد تفاصيل ضبط مغارة على بابا في منطقة الزمالك.

البداية بعثور شرطة تنفيذ الأحكام على كميات كبيرة من التحف الأثرية في شقة بالزمالك

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق

أصدرت إدارة التفتيش قرارا بتشميع الشقة وتعيين حراسة مشددة عليها

ندب 6 لجان لفحص الاثار والقطع الذهبية وتقرير مفصل عن المضبوطات

التقارير الأولية قدرت قيمة المقتنيات اكثر من مليار جنيه

تبين أن مالكها مستشار يشغل منصبا كبيرا في دولة عربية

تم العثور على 1204 قطع اثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الاسلامى

787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد على و216 لوحة ذات قيمة فنية وتاريخية

3707 قطعة اثرية ترجع لعصور مختلفة و800 قطعة أكسسوار عالية القيمة

2907 قطع من الذهب سواء الأصفر والأبيض ومبالغ مالية متنوعة

المحلس الأعلى للاثار: مالك الشقة ووالده ليست لهما حيازة أثرية وفقا للسجلات

19 فبراير أولى جلسات محاكمة متهمين بالاتجار في الآثار بقضية "شقة الزمالك"