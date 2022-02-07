وكيل زراعة الشرقية: حصاد العروة الأولى من محصول البنجر الأسبوع المقبل

وتابع لـ" اليوم السابع"، إن المساحة المستهدفة لزراعة محصول البنجر هذا العام بلغت 83 ألف فدان، تركزت زراعته فى المراكز الشمالية " أولاد صقر- صان الحجر- منشاة أبوعمر- الحسينية".

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن وزارة الزراعة و استصلاح الأراضى متمثلة فى قطاع الارشاد الزراعى، أصدرت عدد من التوصيات والإرشادات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، لزيادة إنتاج سكر البنجر ،وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل السكرية في الآتي:في العروة المبكرة "زراعة أغسطس"، إجراء العزقة الثانية بداية شهر أكتوبر للزراعات المبكرة، وتضاف الدفعة الثانية من السماد الآزوتى "45 وحدة آزوت/فدان" تلقيم بجوار النباتات ثم الرى على الحامى. وتجرى العزقة الثالثة نهاية أكتوبر، تصبح بعدها النباتات وسط الخط و يتم الترديم حول جذورها، وقام قسم الارشاد بالمتابعة المستمرة طول فترة الزراعة.