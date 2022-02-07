وكيل الصحة الإيطالية: سئمنا جميعا استخدام الكمامة ونلغيها فى منتصف فبراير

فاطمة شوقى

أكد وكيل وزارة الصحة الإيطالية، بييرباولو سيليري "لقد سئمنا جميعاً استخدام الكمامة الوقائية في الأماكن الخارجية، لذلك "سنلغيها اعتباراً من منتصف فبراير الجاري"

وأضاف سيليري "أما في الأماكن المغلقة، فيجب أن تبقى الكمامات. لا يزال من السابق لأوانه خلعها"، لكن سيكون هناك انتقال في استخدام الكمامات في الداخل، وعاجلاً أم آجلاً سنخلعها أيضاً، لكن الأمر ليس وشيكًا"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقال وكيل الوزارة، إنه "سنكون قادرين أيضًا على إعادة فتح الأنشطة التي عاقبتها الإجراءات الوقائية بشكل خاص، مثل المراقص، موضحا أن "الانتقال سيستند إلى الاستخدام المناسب للكمامات في الأماكن التي تتطلب الحاجة إليها، حتى في المدارس سيرتكز التدريس حضورياً بشكل متزايد على الحماية التي توفرها الكمامة الوقائية وليس على تباعد المسافات".

ومن جانبه، قال المسئول بوزارة الصحة الايطالية، أندريا كوستا ، إن تقليص فرض بطاقة المرور الخضراء مرهون بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد 19 للجميع.

وأضاف ، في تصريحات لصحيفة "المساجيرو" الإيطالية الإثنين، أنه "للإيطاليين الذين أظهروا إحساسًا كبيرًا بالمسؤولية في الأشهر الأخيرة، يجب أن نرسل رسائل أولية: ربما يكون من الصواب الإبقاء على العمل ببطاقة المرور الخضراء حتى الصيف، لكن بالنسبة لبعض الأنشطة، وبشكل خاص الأنشطة الخارجية، يمكننا إلغاءها حتى قبل ذلك".

وذكر كوستا، أنه "بعد عامين من القيود والتضحيات، أظهر الإيطاليون إحساسًا بالمسؤولية واحترموا القواعد وتم تطعيمهم. آمل أن نسير في اتجاه عدم تجديد مراسيم إغلاق المراقص وارتداء الكمامات الوقائية في الأماكن الخارجية، لأنها ستكون وسيلة لزرع الثقة في المواطنين وعلامة لبداية مرحلة جديدة".