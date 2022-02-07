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وفد من جامعة الأقصر يشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول بجامعة المنصورة

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:44 م
وفد من جامعة الأقصر يشارك بملتقى الصداقة الدولى الأول بجامعة المنصورة وفد جامعة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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شارك وفد من جامعة الأقصر فى ملتقى الصداقة الدولى للجامعات المصرية، والذى ينعقد خلال الفترة من 6 فبراير، وحتى يوم 10 من ذات الشهر، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر.

 

وضم وفد جامعة الأقصر، 16 طالبا وطالبة، بينهم 13 طالبا وطالبة من المرحلة الجامعية، فضلًا عن مشاركة 3 من طلاب الدراسات العليا بالجامعة، وترأس الوفد المشارك بالملتقى، كل من الدكتور وائل محمد عبدالله مدير عام رعاية الطلاب، وإشراف مصطفى عبد الفضيل مدير رعاية شباب كلية السياحة والفنادق.

 

ويهدف الملتقى لبناء جسر التواصل والتعارف بين طلاب الجامعات بمراحلها المختلفة، ويتضمن العديد من الأنشطة المختلفة الرياضية، والفنية، وبرنامج محاكاة للأمم المتحدة والخيم التراثية التى تعبر عن بعض العادات والتقاليد للجامعات المشاركة، إلى جانب تنظيم ورش عمل عن التنوع الثقافى والحضارى بالتعاون مع المركز الثقافى الألمانى.

 

وفى نفس السياق تستكمل جامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أعمال إعادة تأهيل وتطوير مبانى كليتى العلوم والتربية بمدينة طيبة شمالى الأقصر، والمقرر دخولهما الخدمة التعليمية العام الدراسى المقبل، حيث أكد رئيس الجامعة ضرورة إنهاء العمل فى الكليات الجديدة لدخول الخدمة بمستوى يليق بجامعة الأقصر أمام الطلبة فى تلك الكليات الجديدة.

 

وفى هذا الصدد يؤكد رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تسابق الزمن للانتهاء من تجهيز الكليات الجديدة، لتنضم لقائمة كليات الجامعة فى سبيل دعم الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أوصى رئيس الجامعة بمراعاة البعد الجمالى للمنشآت خلال الانتهاء من التشطيبات الأخيرة بهيكل البناء، والاهتمام بجودة الخامات المستخدمة، استعدادًا لاستقبال الطلاب خلال العام الجديد، مشددًا على سرعة وضع اللمسات الأخيرة بالكليات.


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