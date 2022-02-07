اليوم السابع
Ads
الإثنين، 07 فبراير 2022 05:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

وزير العدل يعلن تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد فى جميع المحاكم

الإثنين، 07 فبراير 2022 05:02 م
وزير العدل يعلن تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد فى جميع المحاكم المستشار عمر مروان وزير العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، حيث كشف خلال تصريحات صحفية أن وزارة العدل تمكنت من تعميم مشروع تجديد الحبس عن بعد، في جميع محاكم مصر.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

 

 


حصاد وزارة العدل

تجديد الحبس عن بعد

وزير العدل

المحاكم

نظر تجديد الحبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد وزارة العدل.. عقد 150 ورشة عمل لـ 3438 قاضيا لتعزيز كفاءتهم

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:45 م

وزير العدل: فقدنا 200 قاضٍ بسبب كورونا خلال عامين

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:12 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بتشكيل لجنة للتوفيق فى المنازعات

الخميس، 03 فبراير 2022 02:59 م

الرئيس السيسي يتابع جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم.. ويوجه ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائى الجارى ويستعرض جهود الحد من حالات الطلاق بالتعاون مع الأوقاف والإفتاء

الأحد، 30 يناير 2022 02:06 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة