اليوم السابع
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وزير العدل يعلن انتقال 1600 موظف إلى العاصمة الإدارية تدريجيا

الإثنين، 07 فبراير 2022 04:49 م
وزير العدل يعلن انتقال 1600 موظف إلى العاصمة الإدارية تدريجيا المستشار عمر مروان وزير العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، حيث كشف عن اقتراب انتقال موظفي الوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الوزير في تصريحات صحفية على هامش الإعلان عن حصاد العدل، إنه تم تدريب 1600 موظفا حيث من المقرر أن ينتقلوا الى مقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بشكل تدريجي.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

 

 


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