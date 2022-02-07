وزير التموين: نستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلى خلال العام الجارى

كتب ــ مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن الوزارة تستهدف استقبال 4 ملايين طن قمح هذا العام ‏بالصوامع والشون المطورة والبناكر والهناجر التابعة لشركات الصوامع ‏والمطاحن، مقارنة بتوريد 3.6 مليون طن قمح محلي العام الماضي.

وأن السعات التخزينية تكفى لاستقبال الأقماح بما يعادل 4.6 مليون طن تخزين والتي تشمل صوامع الشركة القابضة للصوامع وكذلك صوامع المطاحن التابعة للشركة القابضة الغذائية ومراكز التجميع، بالإضافة للشون المطورة بالأماكن القريبة من المزارعين، وعدد من الصوامع ‏الحقلية التي سيدخل البعض منها الخدمة هذا الموسم.

وأشار المصيلحى، إلي أن ‏الوزارة كما تفعل دائماَ حددت أكثر من 450 نقطة استقبال بالمحافظات ‏والأماكن الأكثر زراعة للقمح كالعام الماضي لتسهيل عمليات التوريد ‏علي المزارعين ممثلة في صوامع، وشون مطورة، وهناجر وبناكر أيضاً.

وأكد الوزير خلال ترأسه اللجنة العليا للقمح، أن موسم هذا العام ‏مبشر بعد وصول المساحات المنزرعة من القمح طبقا لبيانات وزارة الزراعة إلي ‏‏3.6 مليون فدان حتى الآن، مشيرا إلى عدة أسباب منها الإعلان المبكر عن سعر توريد الإردب ليصل إلى 820 جنيها بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي، مما حفز الفلاح لزراعة وتوريد القمح محلياً، وكذلك العوامل الجوية والمناخية المساعدة وهطول الأمطار، بالإضافة إلى اتباع بعض التوصيات والإرشادات الفنية من وزراة الزراعة للمزارعين واتباع خريطة صنفية تساعد على زيادة معدلات انتاجية الفدان، فضلاً عن دخول مساحات جديدة لزراعة القمح تشمل توشكى وشرق العوينات وأن حجم الزيادة فى المساحة المنزرعة لمحصول القمح تصل إلى 220 ألف فدان زيادة عن العام الماضي.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير اعتمد ‏الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية لموسم 2022، والتي تشمل ‏شروط التخزين، وكذلك الدورة المستندية لتداول الأقماح، ومراكز ‏التجميع، وكذلك تشكيل اللجان المختصة لاستلام الأقماح، والمحاسبات ‏المالية، وإجراءات الصرف بما يضمن إدارة عمليات التوريد بشكل منتظم ومنضبط مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين وكافة مديريات التموين بالمحافظات لمتابعة عمليات التوريد.