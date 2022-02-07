وزيرة الخارجية الألمانية تقوم بزيارتها الأولى لمصر الجمعة المقبل

تقوم وزيرة الخارجية الألمانية "أنّالينا بيربوك" بزيارتها الأولى إلى جمهورية مصر العربية فى الفترة من 11 إلى 12 فبراير 2022، حيث تلتقى بنظيرها وزير الخارجية سامح شكرى وآخرين من أعضاء الحكومة المصرية للتباحث بشأن العلاقات المصرية الألمانية وقضايا إقليمية هامة.

وتستعرض الوزيرة الألمانية مجالات محتملة للتعاون فيما يتعلق بالمؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) الذى تستضيفه مصر.

قال سفير ألمانيا بالقارة، فرانك هارتمان: "أنا سعيد بهذه الزيارة المبكرة لوزيرة الخارجية الألمانية والتى تشير إلى رغبتنا فى مواصلة الحوار رفيع المستوى مع مصر فيما يتعلق بالموضوعات الإقليمية والثنائية وكذلك ما يتعلق بالتعاون الدولى فى مجال حماية المناخ".