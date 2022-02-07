وزيرة التخطيط تلتقى بالرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية المهندس هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة لمجموعة البنك، وذلك خلال زيارتها لمقر البنك الإسلامى للتنمية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكان اللقاء بحضور د. ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، وكمال نصر المشرف على المكتب الفنى لوزيرة التخطيط.

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة هالة السعيد أبرز المستجدات بشأن مجالات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسة مشيرة إلى استضافة جمهورية مصر العربية للاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية حيث تم تأكيد الموعد الجديد المقترح من قبل المؤسسة لعقد الاجتماع فى 14-15 مارس فى 2022 فى القاهرة، مشيرة إلى أنه جارى بالفعل التنسيق بين فريق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وإدارة البرنامج بالمؤسسة للتعاون بشأن كافة الأنشطة التى ستُعقَد على هامش الاجتماع وكافة الترتيبات اللوجيستية اللازمة فى هذا الخصوص.

ورحبت السعيد بمشاركة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى قمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ (COP 27) لعام 2022 التى تستضيفها جمهورية مصر العربية فى مدينة شرم الشيخ.

كما أكدت السعيد على الدعوة الموجهة للسيد المهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة للمشاركة فى فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجارى، مشيرة إلى أهمية الأسبوع العربى للتنمية المستدامة كمنصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مختلف الفاعلين وشركاء التنمية المعنيين بموضوعات التنمية المستدامة فى الوطن العربى بما فى ذلك ممثلى الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدنى ومراكز الأبحاث، والأكاديميين، وجميع شركاء التنمية المحليين والدوليين.

وحول الموقف من توقيع برنامج عمل المؤسسة لعام 2022 أوضحت السعيد أنه جارى حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية (وزارات التعاون الدولى – التموين والتجارة الداخلية - البترول) لتوقيع برنامج المؤسسة التمويلى لصالح مصر لعام 2022 فى فبراير 2022، حيث تلقت مصر مسودة البرنامج، وأهم ملامحه وعلى راسها هذا العام التعاون فى مجالات المشروعات المتوسطة لدعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى جمهورية مصر العربية.

مؤكدة أن عام 2021 يعد عامًا قياسيًا للمداخلات التمويلية للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى مصر.

وسلطت السعيد الضوء على مقترح مشروع إنشاء أول أكاديمية للتصدير فى مصر حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإجراء التنسيق اللازم بين كل من جمعية المصدرين المصريين (Expo Link) ووزارة التجارة والصناعة، موضحة أنه بالفعل تم إعداد مقترح لإنشاء الأكاديمية، ومن المقترح أن تتم إدارتها من خلال القطاع الخاص باعتباره القطاع المعنى بالتصدير؛ بما يعُظِّم الاستفادة من نشاطها، على أن تقوم الدولة بدعم هذه الأكاديمية فى سبيل تحقيق أهدافها وضمان استمراريتها، مشيرة إلى أهمية الانتهاء من وضع المقترح موضع التنفيذ والإعلان عن إطلاق الأكاديمية خلال الاجتماع السنوى السابع والأربعين لمجلس محافظى البنك الإسلامى المزمع عقده فى شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022.

وحول مبادرات تمكين المرأة اقتصاديًا بالتعاون مع المؤسسة أوضحت السعيد أنه فى إطار التعاون مع المؤسسة لإحداث التكامل مع مبادرات دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا، التى تتبناها حكومة جمهورية مصر العربية، فقد تم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لإعداد مقترح يستهدف دعم قدرات وتطوير إمكانيات السيدات العاملات فى مجال الحرف التراثية واليدوية، وزيادة قدرتهن على التصدير للخارج، وذلك من خلال آليات الدعم والتمويل المتاحة من خلال المؤسسة.

كما تناولت السعيد بالحديث برنامج مصر السنوى الثانى ضمن برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB موضحة أنه فى إطار الجهود المشتركة لتفعيل مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة فى مجالات تنمية التجارة من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذى تديره المؤسسة، والعمل على وتنظيم عدد من المعارض فى أفريقيا فى إطار التوجه لتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، اتساقًا مع خطة الدولة المصرية فى هذا المجال.

وفى ختام كلمتها أشادت الدكتورة هالة السعيد بدور صندوق تنمية التجارة التابع للمؤسسة (صندوق وقف) فى توفير موارد مالية مستدامة لدعم تصميم وتنفيذ أنشطة ومشروعات تنمية التجارة فى البلدان الأعضاء.

وقامت الدكتورة هالة السعيد بجولة تفقدية فى مقر المؤسسة يرافقها المهندس هانى سنبل والتقت بعدد من العاملين والخبراء وتبادلت معهم التحية والتقت الصور التذكارية.