اليوم السابع
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وزارة العدل: زيادة مكاتب التوثيق بـ 110 مقار بالبريد و103 خارجه

الإثنين، 07 فبراير 2022 09:00 م
وزارة العدل: زيادة مكاتب التوثيق بـ 110 مقار بالبريد و103 خارجه الشهر العقارى-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - إيهاب المهندس

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أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وكشف الحصاد عن أنه تم التوسع في مقار قطاع الشهر العقارى ورفع كفاءة القائم منها، ويتضمن:

1-زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 110 مقار جديدة داخل مكاتب البريد

2-زيادة عدد مقار مكاتب التوثيق بـ 103 مقار جديدة خارج مكاتب البريد

3-كما تم القضاء على الكتابة اليدوية في فروع التوثيق على مستوى الجمهورية بنهاية 2021

4-الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية لرفع كفاءة مقار التوثيق بعدد 230 مقر من اجمالى 250 مقر مستهدف في المرحلتين وباقى مرحلة ثالثة تنتهى في عام 2022.

5-رفع كفاءة المقر الرئيسيى لمصلحة الشهر العقارى.

6-تم نقل 1102 موظف بالشهر العقارى واستلم العمل فعليا منهم 975 موظف بعد تدريبهم.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.

 

 


الشهر العقارى

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حصاد وزارة العدل

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