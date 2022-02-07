وزارة العدل: تنفيذ 1.2 مليون حكم أسرة بنسبة 94%

كتب إبراهيم قاسم

أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين.

وكشف الحصاد عن تنفيذ الأحكام وهي:

- قدم عدد 187978 حكم مدني، نفذ منهم 147486 بنسبة إنجاز 81%.

- قدم عدد 1302812 من أحكام الأسرة نفذ منها 1224480 حكم بنسبة إنجاز 94% .

- تشغيل تجريبي لبرنامج تحديث بيانات القضاة وتلقي طلباتهم.

- إنشاء لجان لإنهاء النزاعات بين الجهات الحكومية بقرار وزير العدل رقم 8835 لسنة 2020، وعرض عليها 570 نزاع أنهت منهم عدد 404 بنسبة إنجاز 71%، مما وفر علي الجهات الحكومية أداء مبلغ ٩٢ مليون جنيه تقريبا.

- إجراء 7 دورات تفتيش علي عدد 3836 من القضاة.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.