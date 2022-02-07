هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 28 سفينة خلال 24 ساعة

كتب: رضا حبيشى

أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 28 سفينة صادر ووارد، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14755 طنا، تضم 3116 طن رمل و 7500 طن فوسفات و 1339 طن سماد و 2800 طن بودرة جبس .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48751 طنا، تشمل 11767 طن قمح و 1996 طن خشب زان و 20327 طن حديد و 14243 طن سلاج و 1629 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 418 طن .

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1093 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بطاطس و بصل أخضر و بسلة و فاصوليا و بروكلي و بقدونس و خرشوف و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و بصل و بابونج و برسيم و زيتون و فول و شيح و كتان و لب و ورق عنب و ريحان و ليمون ) و فواكه ( برتقال و بلح و فراولة و جوافة و يوسفي ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الأردن و الكويت و مالطا و الهند و اسبانيا و إيطاليا و استراليا و امريكا و هولندا و سلوفينيا و روسيا و سنغافورة و المانيا و كرواتيا .

وبلغ عدد الحاويات الوارد 1133 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 2819 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133645 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132475 طنا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2589 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا ، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4200 شاحنة .