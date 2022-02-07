اليوم السابع
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مياه الدقهلية تقدم ندوات توعوية بمراكز شباب قرى حياة كريمة بمركز شربين

الإثنين، 07 فبراير 2022 02:26 م
مياه الدقهلية تقدم ندوات توعوية بمراكز شباب قرى حياة كريمة بمركز شربين الندوات
الدقهليه شريف الديب

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قدمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عدد من الندوات بمراكز شباب قرى مبادرة حياة كريمة بشربين، وذلك للتوعية بالمبادرة، والأعمال التى تقدمها الشركة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وكذلك للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية تلافى السلوكيات السلبية فى التعامل مع شبكات الصرف الصحي، كما تناولت الندوات الخدمات التى تقدمها الشركة، وسبل التواصل معها، ورقم الخط الساخن الخاص بالشركة (125)، كما تناولت الندوات استعراض أهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه، وتقليل قيمة الفاتورة، والتى توفرها الشركة بمراكز خدمة العملاء بأسعار رمزية.

وأكدت الشركة أن تلك الندوات تستهدف الوصول لفئة الشباب بتلك القرى، والتى تم التعاون والتنسيق بها مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، وأقيمت حتى الآن بقرى كفر الحاج شربيني، والألف، والسعدية، ودنجواي، وتقوم الشركة بالتنسيق لتقديم المزيد من الندوات بمختلف قرى المبادرة، لتوصيل رسائل التوعية للمزيد من الفئات المستهدفة.

 


محافظه الدقهليه

مياه الدقهلية

حياة كريمة

ندوات توعية المياه

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