اليوم السابع
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موسكو: هستيريا وسائل الإعلام الغربية حول أوكرانيا توحى بالتحضير لاستفزازات

الإثنين، 07 فبراير 2022 03:30 م
موسكو: هستيريا وسائل الإعلام الغربية حول أوكرانيا توحى بالتحضير لاستفزازات ماريا زاخاروفا
أ.ش.أ

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قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "إن الهستيريا في وسائل الإعلام الغربية بشأن الوضع حول أوكرانيا تشير إلى أنه يجري التحضير لاستفزاز ما".
 
وأضافت زاخاروفا في تصريحات مع القناة التلفزيونية الروسية الأولى، اليوم الاثنين، في إشارة إلى المقال الأخير لوكالة أنباء "بلومبيرج" تحت عنوان (روسيا تغزو أوكرانيا)، "نشر مثل هذا المقال لابد وأن يكون قد مر عبر عدد كبير من فلترات التحرير الداخلية"، لافتة إلى أن هذه الهستيريا مستمرة منذ شهرين.. معتبرة أن كل شيء يشير إلى أنه يتم التحضير لبعض الأعمال الاستفزازية.

ماريا زاخاروفا

روسيا

اوكرانيا

الخارجية الروسية

موسكو

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